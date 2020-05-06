2020/05/06 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة وطن النيابية تدعو ممثلي الشعب في مجلس النواب للتصويت على وزراء نزيهيين قادرين على إدارة وزاراتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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