النفس اللوامة حلاوة يمكن ان تتحول الى مرض مرير

2020/05/06 | 10:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحلام يوسف قال الحسن البصري: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائمًا، فالنفس اللوامة ومع كل التفسيرات للآية القرآنية التي تحدثت عنها والأحاديث النبوية والقصص المروية، تعني الضمير.يقول الباحث في الطب النفسي عبد الاله الجنابي والمقيم في مانشستر: النفس اللوامة، هي التي توقع صاحبها في الذنب لسبب ما، ومن ثم تلومه عليه، فهذا ...

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