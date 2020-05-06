الحشد يعلن إحباط عملية تسلل لعناصر داعش الإجرامي بمنطقة تل “طوكان”

2020/05/06 | 10:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدينأعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن إحباط عملية تسلل لعناصر من داعش الإجرامي في منطقة تل طوگان.وذكر بيان للقيادة اطلعت عليه “العهد نيوز”، أن “معلوماتِ أستخبارتية وردت إلى قيادة العمليات اكدت ان عناصر من العدو الداعشي يرومون التسلل إلى قاطع عمليات سامراء”.وأضاف البيان، أن “قوة من اللواء ٣١٣ […]

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