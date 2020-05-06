2020/05/06 | 10:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

عزت هيئة التقاعد الوطنية،الاربعاء، سبب تأخر صرف رواتب شهر أيار الحالي الى أضافة المتقاعدين الجدد.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه سيتم صرف الرواتب خلال اليومين المقبلين، وأن التأخير كان بسبب أضافة المتقاعدين الجدد وبزيادة 100 الف متقاعد.

وأضافت ، كما تم أيداع الصكوك لدى مصرفي الرافدين والرشيد.

وكان رئيس هيئة التقاعد أحمد عبدالجليل، أكد عدم وجود اي قرار باستقطاع جزء من رواتب المتقاعدين او ايقافها ، مؤكدا في الوقت نفسه ان" الهيئة تسعى جاهدة لتوفير السيولة النقدية لصرف الرواتب التقاعدية خلال اليومين القادمين".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد: تأخر صرف رواتب شهر أيار الحالي بسبب أضافة المتقاعدين الجدد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التقاعد: تأخر صرف رواتب شهر أيار الحالي بسبب أضافة المتقاعدين الجدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).