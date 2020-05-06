2020/05/06 | 10:35 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادة افتتاح المدخل الرئيسي للسوق المركزي في الكوت أمام المركبات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 10:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة افتتاح المدخل الرئيسي للسوق المركزي في الكوت أمام المركبات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة افتتاح المدخل الرئيسي للسوق المركزي في الكوت أمام المركبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).