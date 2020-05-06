2020/05/06 | 10:37 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم / جعفر الحسيني

في عام ٢٠٠٢ دعوتُ في كتابي ( على حافة الهاوية ) الى ان نستفيد من تجربة اديناور ( مستشار المانيا ١٩٤٩ ١٩٦٣ ) في بناء عراق مابعد صدام ٠

فاديناور لم ينشغل بالشعارات السياسية ومناكفات السياسة وصراعاتها ، انما مضى قُدما لبناء ( المعجزة الاقتصادية الالمانية ) من حطام دولة مدمرة ، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوكنا حذونا حذو اديناور ماكنا ضيعنا ثلاثة بثلاثة ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوكنا حذونا حذو اديناور ماكنا ضيعنا ثلاثة بثلاثة ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).