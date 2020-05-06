محافظة البصرة تعلن قرب انطلاق العمل بالمرحلة الثانية من مشروع مجاري الزبير

2020/05/06 | 10:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرةأعلن مدير قسم التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة البصرة ولاء عبدالكريم ،اليوم الاربعاء، عن قرب انطلاق العمل بالمرحلة الثانية من مشروع مجاري الزبير.وقال عبد الكريم في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن حكومة البصرة المحلية تسعى لإطلاق العمل في المرحلة الثانية لمشروع مجاري الزبير الذي ستنفذه شركة النرجس المحلية، لافتا إلى أنهم […]

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