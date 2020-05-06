بعد اطلاق داعش

2020/05/06 | 10:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا النائب عن محافظة ديالى، همام التميمي، يوم الاربعاء، السلطات الامنية باعتماد الطائرات المسيرات والكاميرات الامنية الحديثة لتأمين ابراج الطاقة وحماية مزارع القمح من حرب الحرائق التي بدأها تنظيم داعش في المحافظة، معتبرا ذلك "السلاح الأنجح".

وقال التميمي لـشفق نيوز، إن "عمليات استهداف ابراج الطاقة الناقلة للكهرباء من ايران الى ديالى مخطط لتشتيت تركيز الاجهزة الامنية وارباك الشارع بالفوضى، الهدف منها خلخلة الوضع الامني في المحافظة"، مشيرا الى "صعوبة تأمين ابراج الطاقة من هجمات الارهابيين لوقوعها في مناطق وعرة ونقص القطعات الامنية في المحافظة".

واكد التميمي ان "خيار اعتماد التكنولوجيا والطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية الحديثة السلاح الانجح لتأمين ابراج الطاقة ومواجهة حرب الحرائق التي بدأها تنظيم داعش الارهابي في ديالى بعد اقدامه على حرق مساحات واسعة من القمح شمالي ناحية العظيم 60 كم شمال ديالى".

واضاف، أن "الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية ستحد من تحركات وهجمات عصابات داعش والتي تمارس حرب التخريب وضرب الاقتصاد المحلي انتقاما لفشلها في تحقيق مأربها وعجزها عن مواجهة القوات الامنية".

وتتعرض ابراج نقل الطاقة الممتدة من ايران الى ديالى وصولا الى بغداد الى هجمات ارهابية بالعبوات الناسفة وسط مطالبات شعبية ورسمية بتشكيل قوات لحماية ابراج الطاقة.

وأفاد مصدر امني في ديالى ليلة امس لشفق نيوز بقيام عناصر داعش بحرق حقول للقمح في اطراف ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة واكد ان الكاميرات الحرارية رصدت 3 عناصر من داعش خلال قيامهم بحرق المزارع.

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