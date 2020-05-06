صرف رواتب موظفي تربية نينوى عن طريق الماستر كارد

2020/05/06 | 10:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين عن صرف رواتب موظفي مديرية تربية نينوى عن طريق الماستر كارد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى ان” موظفي المديرية تلقوا اشعارات عبر هواتفهم النقالة لاستلام الرواتب بعد ان كانت رواتبهم تمنح يدويا “.وأضاف أن” الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام

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