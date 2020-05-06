2020/05/06 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- العهد نيوز- خاص حصلت وكالة العهد نيوز على وثيقة لاسماء المرشحين للوزارات في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، والتي من المقرر التصويت عليها في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. العهد نيوز تنشر اسماء المرشحين لوزارات حكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. العهد نيوز تنشر اسماء المرشحين لوزارات حكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).