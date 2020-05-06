وزارة الكهرباء تعزو تراجع ساعات التجهيز إلى استهداف خطوط النقل

2020/05/06 | 10:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزتْ وزارة الكهرباء تراجع ساعات التجهيز الى استهداف إرهابي ممنهج لخطوط نقل الطاقة، ب مشيرة الى وجود تنسيق لمراقبة مسارات النقل بكاميرات حرارية وبطيران مسير.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح صحفي تابعته وكالة صدى ، إن استهداف خطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية بعبوات ناسفة، انعكس سلباً على ساعات تجهيز الكهرباء.وأضاف أن

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