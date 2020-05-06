افتتاح المدخل الرئيسي للسوق المركزي في الكوت أمام المركبات

2020/05/06 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسط أعادت الحكومة المحلية في محافظة واسط افتتاح المدخل الرئيسي للسوق المركزي في الكوت أمام حركة المركبات بشكل كامل اليوم الأربعاء، بعد غلقه في السابع والعشرين من شهر نيسان الماضي.يذكر ان عدد من أصحاب المحال التجارية ناشدوا في وقت سابق عبر المربد لإعادة فتح السوق أمام المركبات سيما بعد قرار خلية الأزمة في […]

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