الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيخسر أكثر من 3 مليارات دولار بسبب “كورونا”

2020/05/06 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة رسمية تلقاها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن توقعات بخسائر تتجاوز 3 مليارات دولار، خلال العام الحالي والمقبل أيضا، بسبب الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا.وكان الاتحاد القاري قد تحرك مبكرا، عبر تكليف لجنة الطوارئ والأزمات والأمانة العامة، بإعداد دراسة الميزانية التقديرية للعامين الحالي والمقبل.وذلك لبحث آليات معينة لتقليص النفقات، خاصة أن الاتحاد […]

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