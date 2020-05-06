محافظ صلاح الدين يكشف أسباب تأخر إنجاز المشاريع

2020/05/06 | 10:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ صلاح الدين عمار الجبر أسباب تأخر إنجاز المشاريع في المحافظة.

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