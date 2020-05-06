النزاهة تضبط مخالفات بمليوني يورو في عقد لشراء سيارات مكافحة الحرائق النفطية

2020/05/06 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن قيامها بضبط مخالفات في عقد شراء سيارات مكافحة الحرائق النفط...





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