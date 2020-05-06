حكومة كردستان تحدد موعداً لعودة الدوام الرسمي وتصدر أمراً بشأن رواتب الدرجات الخاصة

2020/05/06 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حددت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء (06 ايار 2020)، موعداً لإعادة الدوام في الدوائر الرسمية، فيما أشارت إلى تخفيض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة.

وقال مصدر في حكومة الإقليم بحديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة اقليم كردستان قررت مباشرة الدوام في الدوائر الرسمية باستثناء الجامعات والمدارس بداية من يوم الاثنين، الموافق الحادي عشر من الشهر الحالي".

وأضاف المصدر، أن "حكومة الإقليم قررت تخفيض رواتب اصحاب الدرجات الخاصة بنسبة 30%".

وأمس الثلاثاء، أفاد مصدر حكومي من إقليم كردستان، بأن مجلس الوزراء في الإقليم سيعقد اليوم (الثلاثاء) اجتماعه الاعتيادي لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس وزراء اقليم كردستان سيعقد، اليوم (الثلاثاء) اجتماعه الاعتيادي على قاعة سعد عبدالله في مدينة اربيل لمناقشة عدد من الملفات المهمة".

وأضاف، أن "مجلس وزراء اقليم كردستان سيناقش خلال الاجتماع بدء الدوام الرسمي في الدوائر والاوساط التعليمية، وموضوع زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى العاصمة بغداد".

وأوضح، أن "مجلس الوزراء سيناقش ايضا موضوع توفير رواتب الموظفين وتقليل المصاريف وزيادة الواردات الحكومية وتقليل نفقات غير الضرورية".

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