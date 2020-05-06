2020/05/06 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- واسط

اعلنت رئيس خلية الازمة في محافظة واسط، المحافظة سعدون الامير،الاربعاء، تعليق العمل بقرار ’&rs...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلية الأزمة في واسط تقرر تعليق العمل بقرار ’’الفردي والزوجي’’ واستمرار الحظر الجزئي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلية الأزمة في واسط تقرر تعليق العمل بقرار ’’الفردي والزوجي’’ واستمرار الحظر الجزئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).