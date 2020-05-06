“نجيب ساويرس”: أسعار النفط ستصل إلى 100 دولار

2020/05/06 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة توقع الملياردير المصري “نجيب ساويرس” خلال حديث مع شبكة “سي إن بي سي” وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في غضون 18 شهرًا.وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “أوراسكوم إنفسمنت هولدينج” أنه سيشتري أسهم شركات طيران، إذ يرى في ذلك فرصة ليس فقط في مجال الطيران بل في السياحة […]

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