كردستان تقرر استئناف الدوام الرسمي وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة

2020/05/06 | 10:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل قررت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، المباشرة في الدوام بالدوائر الرسمية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”حكومة اقليم كردستان قررت المباشرة الدوام في الدوائر الرسمية باستثناء الجامعات والمدارس بداية من يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من الشهر الحالي”.واضاف البيان، انها”قررت ايضا تخفيض رواتب اصحاب […]

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