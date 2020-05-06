2020/05/06 | 10:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت اللجنة المركزية في محافظة كربلاء المقدسة جنوب العاصمة العراقية بغداد، عددا من القرارات، فيما توعد المحافظ نصيف الخطابي بمقاضاة من يحاول ادخال و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. قرارات صارمة في كربلاء للحد من انتشار كورونا ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. قرارات صارمة في كربلاء للحد من انتشار كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).