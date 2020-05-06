شاهد.. سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

2020/05/06 | 10:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني العراقية، الاربعاء، عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد....

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