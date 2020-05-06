رغم القمع والانتهاكات: نساء عراقيات يحلمن بالعودة لساحات الاحتجاج

2020/05/06 | 11:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة عمّت أرجاء العراق، وشاركت النساء في الاحتجاجات بشكل فعّال ومؤثر، ما شكّل تحدياً للأعراف المجتمعية السائدة، وبدايةً لمرحلة جديدة يمكن للمرأة فيها كسر المحظورات، عبر…

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