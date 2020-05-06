استثمار بغداد تعلن عن موعد استئناف العمل بالمشاريع

2020/05/06 | 11:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت هيئة استثمار بغداد، الاربعاء، استئناف العمل بالمشاريع الاستثمارية بعد رفع حظر التجوال.

وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي، إن "الظروف التي يمر بها البلد لاسيما الأزمة المالية التي أثّرت على بعض رجال الأعمال الذين يطلبون الدولة الأموال، إضافة إلى التسهيلات بدخول المواد بسبب الحظر أديا إلى تلكؤ معظم المشاريع الاستثمارية وتوقفها".

واضاف، أن "توقف هذه المشاريع سيكون مؤقتاً لحين رفع حظر التجوال"، مبيناً أن "العراق مر بظروف أمنية صعبة في عام 2014 لكن المشاريع الاستثمارية لم تتأثر وبقيت مستمرة".

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