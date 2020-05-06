العمل تشكل لجاناً لمتابعة قرار إيقاف مشروع بسماية السكني

2020/05/06 | 11:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عن تشكيل ثلاث لجان بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال لمتابعة قرار مجلس الوزراء بايقاف العمل بمشروع بسماية السكني.

وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وكالة رائد جبار باهض في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه “عقدنا اجتماعا مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو المكتب التنفيذي للنقابة لمناقشة قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بايقاف العمل في مشروع بسماية السكني الذي نفذ من قبل شركة «هنوا» الكورية والذي سيؤدي الى تسريح نحو 800 عامل عراقي مضمون”.

واوعز باهض بـ”تشكيل ثلاث لجان مشتركة مع الاتحاد العام لنقابات العمال لمتابعة الموضوع”، موجها بـ”ضرورة التقصي عن انباء التسريح هذه”.

ولفت إلى أن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يتضمن عدم السماح بتسريح اي عامل الا بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية”.





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