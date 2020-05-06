الصحة تسجل (85) اصابة وشفاء (27) مصاباً من «كورونا»

2020/05/06 | 11:04 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 85 اصابة بفيروس كورونا وشفاء 27 مصاباً من الوباء في العراق. وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه «في الوقت الذي تشيد فيه وزارة الصحة والبيئة بجهود ملاكاتها المختلفة تدعو كافة أبناء الشعب العراقي أن يكونوا داعمين لها وأن يلتزموا بأوامر التباعد الاجتماعي وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية حماية للجميع من خطر التفشي الوبائي ولمنع انتشار المرض بشكل أكبر».وأضافت أنه «تم فحص (٥٨٩٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١١٣٤٨٤)».وأشارت الوزارة، إلى أن «مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٨٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٥بغداد/ الكرخ: ١٣مدينة الطب: ١٦النجف الأشرف: ٢كربلاء: ١٣كركوك: ١٢البصرة: ١٩ميسان: ١المثنى: ٣اربيل : ١وأوضحت أن «الوفيات بلغت أربع حالات موزعة كالتالي:حالتان في مدينة الطبحالة واحدة في بغداد/الرصافةحالة واحدة في البصرةوأكدت الوزارة، أن «حالات الشفاء بلغت ٢٧ حالة، وكما يلي:بغداد / الرصافة: ٥مدينة الطب: ١النجف الأشرف: ٢السليمانية: ٧ اربيل : ٤البصرة : ٣كربلاء: ١بابل: ٤ولفتت إلى أن «مجموع الإصابات بلغت ٢٤٣١، ومجموع الوفيات ١٠٢، أما مجموع حالات الشفاء فقد بلغت ١٥٧١»، مبينة أن «عدد الراقدين الكلي بلغ ٧٥٨».

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