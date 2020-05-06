روسيا: تسجيل 86 حالة وفاة و10 الاف اصابة بـ”كورونا”

2020/05/06 | 12:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاربعاء، تسجيل 86 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، و10559 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا في روسيا في تقريرها اليومي “تسجيل 10559 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير (مقابل 10102 إصابة في اليوم السابق)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات

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