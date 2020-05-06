2020/05/06 | 12:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تغييرات جديدة في تشكيلة حكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تغييرات جديدة في تشكيلة حكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).