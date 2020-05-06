وصول أول رحلة جوية مباشرة من أمريكا الى اقليم كوردستان

2020/05/06 | 12:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل مطار اربيل الدولي رحلة تابعة للخطوط الجوية المصرية قادمة بشكل مباشر من الولايات المتحدة الامريكية.

وبحسب بيان صادر عن المطار اليوم فإنها استقبلت طائرة دبوماسية من طراز بيونغ 9-787.

واشار البيان الى ان الرحلة استغرقت 10 ساعات و33 دقيقة وهي اول رحلة بتاريخ مطار اربيل الدولي التي تصل به من امريكا وبشكل مباشر.

وتحدثت المدير العام لمطار اربيل الدولي تلار فائق عن الرحلة قائلة "انها اول رحلة من هذا النوع ولكنها حدث تاريخي بالنسبة لنا".

يشار الى ان مطار اربيل الدولي معلق عن استقبال الرحلات التجارية لغاية 22 من شهر ايار الجاري بأمر من سلطة الطيران المدني العراقي للحد من انتشار تفشي فيروس كورونا.

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