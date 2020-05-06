وزير الاتصالات: سنقدم خدمة الانترنت عبر تقنية الجيل الرابع قريبا

2020/05/06 | 12:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _بغداد

كشف وزير الاتصالات نعيم الربيعي، الأربعاء، عن قرب تقديم خدمة الانترنت عبر تقنية الجيل الرابع، في ظل ازدياد التطبيقات التي تحتاج الى سعات كبيرة.

وقال الربيعي في حوار صحافي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “الوزارة جمعت استبيانات عشوائية من المواطنين ويتم تحليلها حاليا من قبل قسم خدمة الزبائن في الشركة لتحديد الشركات المقصرة ووعقدت لقاءات مع عدد من أصحاب أبراج الانترنت كونهم على تماس مباشر مع المواطن لمعرفة اسباب ضعف الخدمة المقدمة”.

وأضاف أنه “تبين للوزارة وجود عدة اسباب منها ما يتعلق بشركات الـISP حيث أن الموضوع يتطلب من الشركات ان تقوم بشراء سعات اكثر وتجهيز منظوماتها وتوسيعها لتغطية طلب السوق ومنها تتعلق باصل الموضوع وهي التقنية المستخدمة وهي تقنية الـwifi التي لا تلبي الطلبات مع ازدياد التطبيقات التي تحتاج إلى سعات”.

وافصح عن “لجوء الوزارة الى استحصال رخصة لتقديم خدمة الانترنت الثابت عبر تقنية الجيل الرابع LTE اذ سيتم ذلك قريبا، فضلا عن استمرارها باستكمال البنى التحتية لإيصال خدمة الانترنت الى المنازل عبر الكيبل الضوئي وتشغيل المشاريع الجاهزة حاليا مثل مشروع بغداد الممول من القرض الياباني”.

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