2020/05/06 | 12:08 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان للمربد: وصول اسماء المرشحين لوزارات حكومة الكاظمي عدا النفط والخارجية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 12:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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