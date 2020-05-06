كوريا الجنوبية تعلن عن تراجع صادرات الجارة الشمالية بنسبة 20 %

2020/05/06 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير لجمعية التجارة الخارجية الكورية الجنوبية (KITA) إن صادرات الجارة الشمالية انخفضت بنسبة 20.9٪، لتصل إلى 261 مليون دولار على خلفية العقوبات الدولية التي تم فرضها عام 2017.ووفقا للمصادر عينها ، نمت مؤشرات واردات كوريا الشمالية بنسبة 15.6 ٪، إلى 2.68 مليار دولار.وتحتل الصين مكانة الشريك الاقتصادي الرئيسي لكوريا الديمقراطية، حيث تشكل 95.2٪ […]

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