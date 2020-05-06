يحدث في العراق.. ضبط مخالفات بمليوني يورو في عقد لشراء سيارات مكافحة الحرائق النفطية

2020/05/06 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة، اليوم الأربعاء، عن قيامها بضبط مخالفات في عقد شراء سيارات مكافحة الحرائق النفطية المجهزة لشركة نفط ميسان، مبينة أن قيمة العقد تقارب (2,000,000) مليون يورو.وقالت الدائرة، في بيان، إن “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى شركة نفط ميسان، تمكن من ضبط أوليات التعاقد ونسخة […]

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