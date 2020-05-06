الأرض تنتظر مشاهدة آخر قمر عملاق في هذا الموعد.. ماقصة قمر الورود؟

2020/05/06 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تنتظرالأرض، خلال اليوم الاربعاء، مشاهدة آخر قمر عملاق خلال هذا العام، والذي يطلق عليها اسم قمر الورود.وبحسب صحيفة ذا صن فإنه “سيكون البدر أكبر وأكثر سطوعا في وقت متأخر يوم الأربعاء 6 مايو”، فيما أوضحت ناسا على موقعها على الإنترنت انه “سيكون القمر مكتملا صباح يوم الخميس 7 مايو 2020، ويظهر […]

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