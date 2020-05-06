ترمب : قرار بوش الأبن بغزو العراق أسوأ قرار في تأريخ الولايات المتحدة

2020/05/06 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات شديدة للسياسات الخارجية للرئيس الأسبق جورج بوش الابن، بسبب قراره المتعلق بغزو العراق.

ووصف ترمب القرار الذي اتخذه بوش الابن بغزو العراق عام الفين وثلاثة، بأنه كان أسوأَ قرار في تاريخ الولايات المتحدة، مستدركا ان ذلك لا يعني على الإطلاق أن الولايات المتحدة لن تحارب إذا كانت هناك ضرورة لذلك، لكنها أنفقت ثمانية مليارات دولار، بالذهاب إلى الشرق الأوسط، وهو القرار الذي أدى الى قتل ملايين الأشخاص من كلا الطرفين.

وأضاف ترمب، ان القوات الأميركية الآن في وضع مغاير تماماً، بعد تقليص عددها في العراق إلى أربعة آلاف جندي، وفي أفغانستان إلى ثمانية الاف وسحبها بالكامل من سوريا.

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