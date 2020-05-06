الحشد الشعبي يصدّ تسللاً لداعش قرب سجن الإمام الهادي في سامراء

2020/05/06 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الفوج النهري التابع للحشد الشعبي عن صد تسلل لتنظيم داعش قرب سجن الامام الهادي في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان، أن جميع القطعات دخلت حالة الانذار القصوى على خلفية الاشتباكات مع الجماعات الإرهابية التي شنت هجوما على احدى نقاط الحشد النهري في منطقة التلة مقابل سجن الامام علي الهادي في سامراء، موضحا أنه لم يتم تحديد خسائر العدو حتى الآن، وان ما حدث كان اطلاق نيران متبادلٍ.

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