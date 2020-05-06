مديرية الدفاع المدني تعلن تفاصيل حرائق المحاصيل في 5 محافظات

2020/05/06 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الدفاع المدني، تفاصيل حرائق المحاصيل في خمس محافظات، مؤكدة أن مجموع المساحات المحترقة بلغت قرابة ألفين وخمسة وسبعين دونما.

وقالت المديرية في بيان، إن موقف حوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات كانت بواقع أربعة في ديالى وخمسة في صلاح الدين وثلاثة في بابل وواحد في ميسان واثنين في واسط وواحد في الديوانية واثنين في النجف، مؤكدة أن مجموع المساحات المحترقة بلغت نحو ألفين وخمسة وسبعين دونما.

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