اللواء 22 للحشد يخمد حريقا كبيرا نفذته داعش في الاراضي الزراعية في خانقين

2020/05/06 | 12:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، حريقا نفذته عناصر داعش في الاراضي الزراعية بقضاء خانقين في محافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “قوة من اللواء 22 للحشد شاركت في عملية اخماد حريق كبير نفذته داعش ليلة امس في المحاصيل الزراعية في منطقة الدكه التابعة لقضاء خانقين”، لافتا قوات اللواء وبمساعدة الأهالي

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