ائتلاف الوطنية يهدد باللجوء الى المعارضة في حال تمرير حكومة الكاظمي

2020/05/06 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد ائتلاف الوطنية، الأربعاء، باللجوء الى المعارضة داخل مجلس النواب في حال تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري، ان “ائتلاف الوطنية سيلجأ إلى المعارضة داخل مجلس النواب في حال تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي”.واضاف، إنه “لا يوجد تنسيق بين الكتل المعارضة من أجل إسقاط حكومة الكاظمي والحيلولة دون تمريرها داخل […]

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