مجلس الشيوخ الفرنسي يمدد حالة الطوارئ الصحية

2020/05/06 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الشيوخ الفرنسي في القراءة الأولى على مشروع القانون المعدل بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة فيروس كورونا حتى 10 يوليو القادم.وعوض التصديق على مشروع قرار حول تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين حتى 24 يوليو، قرر مجلس الشيوخ تمديدها إلى 10 يوليو.وأعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، السبت الماضي أن مجلس الوزراء أعد […]

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