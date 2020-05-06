الإدارة الذاتيّة تعلق على إنشاء محكمة دوليّة لعناصر داعش

2020/05/06 | 12:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق مسؤولون في الإدارة الذاتيّة على الأنباء المتداولة حول موافقة التحالف الدولي ضد #داعش على إنشاء قاعة محكمة دولية في سوريا لمحاكمة عناصر التنظيم، وذلك بعد إيقاف عمليّة محاكمتهم قبل أشهر.وأوضح “عماد كراف” الرئيس…

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