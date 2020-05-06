جلسة غير مسبوقة للتصويت على حكومة الكاظمي اليوم

2020/05/06 | 12:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] يعقد مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، جلسة إستثنائية للتصويت على حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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