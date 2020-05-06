الشديدي: الكتل السنية اتفقت على تمرير حكومة الكاظمي

2020/05/06 | 12:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن تحالف البناء منار الشديدي، اليوم الأربعاء، أن أغلب الكتل السنية حصلت على استحقاقها واتفقت بالتصويت لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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