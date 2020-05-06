ائتلاف الوطنية: سنتحول إلى المعارضة في حال تمرير حكومة الكاظمي

2020/05/06 | 12:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ائتلاف الوطنية، اليوم الأربعاء، عن لجوئه إلى المعارضة داخل مجلس النواب في حال تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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