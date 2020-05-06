الحلبوسي “يتغنى” بعدنان درجال مرشح وزارة الشباب.. وينشر فيديو لهدف “صاروخي” سابق باقدامه

2020/05/06 | 12:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تغنى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بمرشح وزارة الشباب والرياضة، نجم المنتخب الوطني السابق عدنان درجال.وقام الحلبوسي بنشر مقطع فيديو لهدف باقدام درجال، فيما علق عليه الحلبوسي بتغريدة على حسابه بتويتر: “كابتن المنتخب الوطني العراقي، صخرة الدفاع المُلَقَّب بـ(سد دوكان)، الجنرال عدنان درجال خارج كل الحسابات الطائفية”.وتتفق الاوساط السياسية على […]

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