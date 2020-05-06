الحلبوسي مدافعاً عن درجال: خارج كل الحسابات الطائفية

2020/05/06 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دافع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأربعاء (6 أيار 2020)، عن نجم المنتخب العراقي السابق، عدنا...





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