رئيس المنافذ الحدودية يعلن قرب فتح منفذين مع إيران أغلقا بسبب كورونا

2020/05/06 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، الأربعاء (06 أيار 2020)، عن قرب إعادة افتتاح منفذي من...





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