في العراقِ وسوريا.. “داعش” يستغلّ التّخلّي الأوروبي عن التزاماتهِ في المنطقة

2020/05/06 | 12:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقتٍ سابق، هاجم تنظيم #داعش حواجز الطرق العسكرية التابعة لمليشيات #الحشد_الشعبي، بالقرب من #سامراء، شمالي #بغداد، وكان حجم الهجوم غير مسبوق منذ عدة أشهر، حيث أسفر القتال، الذي استمر عدة ساعات وتطلب تعزيزات، عن…

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