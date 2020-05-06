2020/05/06 | 12:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المفترض أن يعقد #البرلمان_العراقي، في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، جلسته الخاصة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف #مصطفى_الكاظمي، وسط استمرار مفاوضات الأخير مع عدة كتل سياسية متحفظة على بعض أسماء كابينته الوزارية.…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الليلة.. حكومة الكاظمي أمام البرلمان: هل ستحوز الثقة؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الليلة.. حكومة الكاظمي أمام البرلمان: هل ستحوز الثقة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).