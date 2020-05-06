صراع أوروبي على ضم مدافع برشلونة

2020/05/06 | 12:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن الأندية المهتمة بالظهير الأيمن لنادي برشلونة، النجم البرتغالي نيلسون سيميدو، في الميركاتو الصيفي المقبل.وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ان “عدد من الأندية الأوروبية تسعى للتعاقد مع سيميدو خلال فترة الانتقالات الصيفية”.وأضافت “لم يجدد سيميدو عقده بعد مع برشلونة، ونصف أندية أوروبا تريده، وسيكون البارسا منفتح لبيعه في ميركاتو

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