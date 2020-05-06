2020/05/06 | 12:31 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ساعات قليلة تفصل على عقد الجلسة الخاصة لمجلس النواب العراقي للتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كابينة الكاظمي.. مشاورات اللحظات الاخيرة +فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كابينة الكاظمي.. مشاورات اللحظات الاخيرة +فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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