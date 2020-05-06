كابينة الكاظمي.. مشاورات اللحظات الاخيرة +فيديو

2020/05/06 | 12:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعات قليلة تفصل على عقد الجلسة الخاصة لمجلس النواب العراقي للتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي....

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